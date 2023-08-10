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Ночная атака на Ровенщину: появились новые детали российского обстрела

10 августа 2023 15:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ночная атака на Ровенщину: появились новые детали российского обстрела
Горящая нефтебаза в Ровенской области. Фото: Ровенская областная прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В результате российской атаки на Ровенщину в ночь на 10 августа была разрушена нефтебаза. Правоохранительные органы приступили к расследованию по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

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Сообщается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, руководство областной прокуратуры, управление СБУ и ГУ ЧП в Ровенской области.

"Сейчас продолжаются необходимые следственные действия. Прокуроры и следователи собирают доказательства, документируют последствия вооруженной агрессии России, также работают сотрудники ГСЧС", — говорится в сообщении.

  • Горящая нефтебаза в Ровенской области. Фото: Ровенская областная прокуратура
  • Горящая нефтебаза в Ровенской области. Фото: Ровенская областная прокуратура
  • Следователи на месте событий. Фото: Ровенская областная прокуратура
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Что известно о взрыве в Ровенской области

В ночь на 10 августа российские оккупанты атаковали Ровенскую область. По предварительной информации, враг применил беспилотники типа "Герань-2".

В результате удара разрушена нефтебаза на Дубенщине. К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, в ночь на 10 августа по всей территории Украины звучала воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных БПЛА.

Так, взрывы раздавались в Ровенской, Киевской и Черниговской областях.

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