Ночная атака на Ровенщину: появились новые детали российского обстрела
В результате российской атаки на Ровенщину в ночь на 10 августа была разрушена нефтебаза. Правоохранительные органы приступили к расследованию по факту нарушения законов и обычаев войны.
Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.
Детали обстрела в Ровенской области
Сообщается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, руководство областной прокуратуры, управление СБУ и ГУ ЧП в Ровенской области.
"Сейчас продолжаются необходимые следственные действия. Прокуроры и следователи собирают доказательства, документируют последствия вооруженной агрессии России, также работают сотрудники ГСЧС", — говорится в сообщении.
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Горящая нефтебаза в Ровенской области. Фото: Ровенская областная прокуратура
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Горящая нефтебаза в Ровенской области. Фото: Ровенская областная прокуратура
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Следователи на месте событий. Фото: Ровенская областная прокуратура
Что известно о взрыве в Ровенской области
В ночь на 10 августа российские оккупанты атаковали Ровенскую область. По предварительной информации, враг применил беспилотники типа "Герань-2".
В результате удара разрушена нефтебаза на Дубенщине. К счастью, обошлось без жертв.
Напомним, в ночь на 10 августа по всей территории Украины звучала воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных БПЛА.
Так, взрывы раздавались в Ровенской, Киевской и Черниговской областях.