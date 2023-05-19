Ночная атака оккупантов на Украину: сколько целей удалось уничтожить

Украинский военный с оружием. Фото: REUTERS/Ivan Antypenko

В ночь с 18 на 19 мая российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Они использовали дроны Shahed-136/131 и крылатые ракеты "Калибр".

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины.

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"Российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений ударными дронами Shahed-136/131 и крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море", — говорится в сообщении.

В целом были зафиксированы пуски 22 дронов и шести "Калибров".

Сколько целей было уничтожено

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг" Воздушных Сил ВС Украины были уничтожены три крылатые ракеты и 16 российских дронов.

Количество уничтоженных целей врага в течение этой ночи. Фото: Воздушные силы

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая российские оккупационные войска обстреляли Кривой Рог. В результате попадания в частное промышленное предприятие была тяжело ранена пожилая женщина.

Также мы писали, что сегодня ночью, 19 мая, российские оккупанты пытались атаковать Львовскую область. Захватчики использовали БпЛА типа Shahed.

Добавим, за прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли почти 60 ударов по неподконтрольной им части Херсонской области. Обошлось без погибших, но два человека были ранены.