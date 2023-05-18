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Нічна атака росіян: у Хмельницькому пошкодили електросистему

18 травня 2023 15:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нічна атака росіян: у Хмельницькому пошкодили електросистему
Український електрик ремонтує енергетичний об'єкт. Фото: ДТЕК
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок нічної атаки росіян у Хмельницькому районі пошкоджено декількох ділянок розподільчих мереж. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.

Про це повідомили в Хмельницькому обленерго.

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Енергетики зазначили, що внаслідок нічної атаки відбулось часткове пошкодження декількох ділянок розподільчих мереж Хмельницького району.

Після перевірки місцевості та отримання дозволу від фахівців ДСНС — енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

"Завдячуючи силам ППО, пошкодження не є вкрай складними, тому електричну енергію споживачам трьох знеструмлених сіл буде відновлено до кінця робочого дня", — йдеться у повідомленні.

Обстріли України 18 травня

У ніч проти 18 травня Росія завдала чергового ракетного удару по Україні, випустивши 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. З них Сили Протиповітряної оборони збили 29. Одна влучила в обʼєкт енергетики на Хмельниччині. 

Окрім цього приземлили два ударних БпЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Ця повітряна атака стала девʼятою за рахунком за останні 18 днів.

Нагадаємо, в ніч на 16 травня столиця України пережила наймасованішу атаку з початку війни. Ворог випустив 25 ракет різного типу. Зокрема, 6 "Кинджалів", 9 "Калібрів" і 10 балістичних ракет наземного базування — С-400 та "Іскандер-М". Всі ракети прилетіли на Київ практично в один і той час з трьох боків. 

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