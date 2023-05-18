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Ночная атака россиян: в Хмельницком повредили электросистему

18 мая 2023 15:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ночная атака россиян: в Хмельницком повредили электросистему
Украинский электрик ремонтирует энергетический объект. Фото: ДТЭК
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате ночной атаки россиян в Хмельницком районе повреждены несколько участков распределительных сетей. Энергетики уже приступили к восстановительным работам.

Об этом сообщили в Хмельницком облэнерго.

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Энергетики отметили, что в результате ночной атаки произошло частичное повреждение нескольких участков распределительных сетей Хмельницкого района.

После проверки местности и получения разрешения от специалистов ГСЧС — энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам.

"Благодаря силам ПВО, повреждения не крайне сложны, поэтому электрическая энергия потребителям трех обесточенных сел будет восстановлена до конца рабочего дня", — говорится в сообщении.

Обстрелы Украины 18 мая

В ночь на 18 мая Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине, выпустив 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Из них Силы противовоздушной обороны сбили 29. Одна попала в объект энергетики в Хмельницкой области.

Кроме того, приземлили два ударных БпЛА Shahed-136/131 и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. Эта воздушная атака стала девятой по счету за последние 18 дней.

Напомним, в ночь на 16 мая столица Украины пережила самую массированную атаку с начала войны. Враг выпустил 25 ракет разного типа. В частности, 6 "Кинжалов", 9 "Калибров" и 10 баллистических ракет наземного базирования — С-400 и "Искандер-М". Все ракеты прилетели в Киев практически в одно и то же время с трех сторон.

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