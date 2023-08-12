Нічна атака "шахедами": сили ППО ліквідували три ворожі БПЛА

Сили ППО України боряться з дронами. Фото: МОУ

Сили ППО в ніч на 12 серпня знищили три "шахеди". Росіяни вкотре атакували Україну безпілотниками.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Атака "шахедами"

"Уночі 12 серпня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку п’ятьма ударними БпЛА "Shahed-136/131". Три "шахеди" знищено протиповітряною обороною у межах Запорізької області", — написали у повідомленні.

Інфографіка: Повітряні Сили ЗСУ

Обстріли російських окупантів

Впродовж минулої доби російські окупанти завдали 5 ракетних та 31 авіаційний удар по Україні. Також російська армія 49 разів обстріляла з реактивних систем залпового вогню позиції ЗСУ та населені пункти.

Нагадаємо, на Херсонщині вибухотехніки виявили та знешкодили російську ракету "Точка-У". Встановлено, що пуск ворожої цілі здійснювався з тимчасово окупованих територій.