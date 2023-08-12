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Ночная атака "шахедами": силы ПВО ликвидировали три вражеских БПЛА

12 августа 2023 09:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ночная атака "шахедами": силы ПВО ликвидировали три вражеских БПЛА
Силы ПВО Украины сражаются с дронами. Фото: МОУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Силы ПВО в ночь на 12 августа уничтожили три "шахеда". Россияне в очередной раз атаковали Украину беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Атака "шахедами"

"Ночью 12 августа 2023 года противник атаковал с юго-восточного направления пятью ударными БпЛА "Shahed-136/131". Три "шахеда" уничтожены противовоздушной обороной в пределах Запорожской области", — написали в сообщении.

Инфографика: Воздушные Силы ВСУ

Обстрелы российских оккупантов

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 31 авиационный удар по Украине. Также российская армия 49 раз обстреляла из реактивных систем залпового огня позиции ВСУ и населённые пункты.

Напомним, в Херсонской области взрывотехники обнаружили и обезвредили российскую ракету "Точка-У". Установлено, что пуск враждебной цели производился с временно оккупированных территорий.

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