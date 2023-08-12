Ночная атака "шахедами": силы ПВО ликвидировали три вражеских БПЛА
Силы ПВО в ночь на 12 августа уничтожили три "шахеда". Россияне в очередной раз атаковали Украину беспилотниками.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Атака "шахедами"
"Ночью 12 августа 2023 года противник атаковал с юго-восточного направления пятью ударными БпЛА "Shahed-136/131". Три "шахеда" уничтожены противовоздушной обороной в пределах Запорожской области", — написали в сообщении.
Обстрелы российских оккупантов
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 31 авиационный удар по Украине. Также российская армия 49 раз обстреляла из реактивных систем залпового огня позиции ВСУ и населённые пункты.
Напомним, в Херсонской области взрывотехники обнаружили и обезвредили российскую ракету "Точка-У". Установлено, что пуск враждебной цели производился с временно оккупированных территорий.