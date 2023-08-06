Опасность ракетного удара на Юге ночью 6 августа: запуск "Калибров"

Ночная атака врага на Юг: запуск "Калибров" с моря
Ночью, 6 августа, появилась информация о запуске ракет с моря. В Одесской области объявили о ракетной опасности. Также в большинстве областей Украины продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Опасность ракетного удара на Юге ночью 6 августа
Обновлено 00:10. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности для Одесской области.
Также есть информация о запуске ракет "Калибр" из Черного моря. Предварительно они двигаются в направлении Юга.
Обновлено 00:12. Мониторинговые каналы сообщают, что "Калибры" двигаются в направлении Кировоградщины и Черкасщины.
Обновлено 00:15. Сейчас воздушная тревога сохраняется в ряде областей Украины, куда только что добавилась Харьковская.
Обновлено 00:23. Сообщается, что ракет уже нет. Однако угроза атки БпЛА все еще сохраняется.
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Напомним, что вечером 5 августа Россия прибегла к новой атаке по территории Украины. На этот раз враг запустил дроны-камикадзе Shahed.
Также мы сообщали, что вчера вечером 5 августа во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу. Была ракетная опасность.
Добавим, что утром, 5 августа, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Стало известно о взлете истребителя МиГ-31К.