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Ночная атака врага на Юг: запуск "Калибров" с моря

6 августа 2023 00:07
обновлено: 00:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Опасность ракетного удара на Юге ночью 6 августа: запуск "Калибров"
Запуск ракет "Калибр" с моря. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 6 августа, появилась информация о запуске ракет с моря. В Одесской области объявили о ракетной опасности. Также в большинстве областей Украины продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Опасность ракетного удара на Юге ночью 6 августа

Обновлено 00:10. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности для Одесской области.

Источник: t.me/kpszsu

Также есть информация о запуске ракет "Калибр" из Черного моря. Предварительно они двигаются в направлении Юга.

Обновлено 00:12. Мониторинговые каналы сообщают, что "Калибры" двигаются в направлении Кировоградщины и Черкасщины.

Источник: t.me/eRadarrua

Обновлено 00:15. Сейчас воздушная тревога сохраняется в ряде областей Украины, куда только что добавилась Харьковская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:23. Сообщается, что ракет уже нет. Однако угроза атки БпЛА все еще сохраняется.

Источник: t.me/war_monitor

Обновляется...

Напомним, что вечером 5 августа Россия прибегла к новой атаке по территории Украины. На этот раз враг запустил дроны-камикадзе Shahed.

Также мы сообщали, что вчера вечером 5 августа во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу. Была ракетная опасность.

Добавим, что утром, 5 августа, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Стало известно о взлете истребителя МиГ-31К.

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