Нічна операція ГУР — дрони атакували три військові об'єкти на території Росії

НПЗ у Волгоградській області. Фото: росЗМІ

У ніч проти неділі, 12 травня, на території Росії відбулася атака на три стратегічні об’єкти. Цю операцію проводило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це повідомило видання РБК-Україна, посилаючись на свої джерела.

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Спецоперація ГУР

Згідно з наданою інформацією, об’єктом нападу став Волгоградський нафтопереробний завод. Також були уражені нафтобаза "Калуганефтепродукт" у Людиновому та Новолипецький металургійний комбінат. Джерела підтверджують, що військові цілі були успішно атаковані в рамках операції ГУР.

Відомо, що зазначені об’єкти в Росії неодноразово ставали мішенями для українських спецслужб. Наприклад, Новолипецький металургійний комбінат раніше був атакований українськими дронами як мінімум двічі.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 11 травня, безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували черговий нафтопереробний завод у Росії. Йдеться про "Лукойл", який розташований у Волгоградській області.

Раніше у Росії в ніч проти п'ятниці, 10 травня, пролунав вибух на нафтопереробному заводі після нальоту безпілотників. На місці виникла сильна пожежа.