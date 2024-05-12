Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ночная операция ГУР — дроны атаковали три военных объекта на территории России arrow

Ночная операция ГУР — дроны атаковали три военных объекта на территории России

12 мая 2024 10:54
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Ночная операция ГУР — дроны атаковали три военных объекта на территории России
НПО в Волгоградской области. Фото: росСМИ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В ночь на воскресенье, 12 мая, на территории России произошла атака на три стратегических объекта. Эта операция проводилась Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Об этом сообщило издание РБК-Украина, ссылаясь на свои источники.

Читайте также:

Спецоперация ГУР

Согласно предоставленной информации, объектом нападения стал Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Также были поражены нефтебаза "Калуганефтепродукт" в Людиново и Новолипецкий металлургический комбинат. Источники подтверждают, что военные цели успешно атакованы в рамках операции ГУР.

Известно, что эти объекты в России неоднократно становились мишенями для украинских спецслужб. К примеру, Новолипецкий металлургический комбинат ранее был атакован украинскими дронами как минимум дважды.

Напомним, в ночь на субботу, 11 мая, беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали очередной нефтеперерабатывающий завод в России. Речь идет о "Лукойле", который расположен в Волгоградской области.

Ранее в России в ночь на пятницу, 10 мая, раздался взрыв на нефтеперерабатывающем заводе после налета беспилотников. На месте возник сильный пожар.

война
НПЗ
россияне
война в Украине
ГУР
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина