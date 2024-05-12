Ночная операция ГУР — дроны атаковали три военных объекта на территории России

НПО в Волгоградской области. Фото: росСМИ

В ночь на воскресенье, 12 мая, на территории России произошла атака на три стратегических объекта. Эта операция проводилась Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Об этом сообщило издание РБК-Украина, ссылаясь на свои источники.

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Спецоперация ГУР

Согласно предоставленной информации, объектом нападения стал Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Также были поражены нефтебаза "Калуганефтепродукт" в Людиново и Новолипецкий металлургический комбинат. Источники подтверждают, что военные цели успешно атакованы в рамках операции ГУР.

Известно, что эти объекты в России неоднократно становились мишенями для украинских спецслужб. К примеру, Новолипецкий металлургический комбинат ранее был атакован украинскими дронами как минимум дважды.

Напомним, в ночь на субботу, 11 мая, беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали очередной нефтеперерабатывающий завод в России. Речь идет о "Лукойле", который расположен в Волгоградской области.

Ранее в России в ночь на пятницу, 10 мая, раздался взрыв на нефтеперерабатывающем заводе после налета беспилотников. На месте возник сильный пожар.