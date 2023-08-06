Ночной обстрел Хмельнитчины: ОВА обнародовала фото последствий удара

Последствия обстрелов Хмельницкой области. Фото: ОВА

В ночь на 6 августа российские захватчики нанесли удар по Хмельнитчине. В результате ракетного удара возник пожар на элеваторе в Староконстантиновской громаде.

Фотографии с последствиями разрушения обнародовала Хмельницкая ОВА.

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"Так наши герои без оружия стоят против огня, который возник в результате удара по Хмельнитчине. Пожар на элеваторе в Староконстантиновской громаде", — рассказал первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

Последствия обстрела Хмельницкой области. Фото: ОВА

Последствия обстрела Хмельницкой области. Фото: ОВА

Последствия обстрела Хмельницкой области. Фото: ОВА

Последствия обстрела Хмельницкой области. Фото: ОВА

Днем 5 августа и в ночь на 6 августа российские террористы несколько раз атаковали Хмельницкую область. Большинство ракет сбили ПВО, но есть повреждения.

Ранее мы сообщали, что вечером 5 августа российские террористы обстреляли Харьковщину. В результате террористической атаки есть погибшие и раненые, также повреждена инфраструктура.