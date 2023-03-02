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​​​​​​​Нічний ракетний удар по багатоповерхівці в Запоріжжі: зросла кількість загиблих

2 березня 2023 11:23
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Чотири людини загинуло, ще п’ять вважаються зниклими безвісти
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Російська ракета, яка в ніч з 1 на 2 березня влучила у багатоповерхівку в Запоріжжі, убила щонайменше чотирьох місцевих мешканців. Ще п’ятеро вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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За останніми даними, підтверджена кількість загиблих мешканців багатоповерхівки, у яку в ніч з 1 на 2 березня влучила російська ракета, збільшилася до чотирьох.

Вісім жителів зруйнованого ракетою під’їзду отримали поранення. 

П’ятеро осіб вважаються зниклими безвісти.

Інші наслідки обстрілу

Вибухова хвиля від вибуху ракети на місці влучання пошкодила сусідні багатоповерхівки.

Також виявилися пошкодженими автомобілі, які були припарковані неподалік.

Нагадаємо, що у ніч з 1 на 2 березня російські окупанти вкотре обстріляли Запоріжжя. Удар був завданий близько 01:30 ночі, імовірно із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Було повністю зруйновано один під’їзд цього будинку. За попередніми даними, під руїнами знайшли щонайменше двох загиблих мешканців будинку.

Президент Володимир Зеленський уже прокоментував ракетний удар по Запоріжжю. Він запевнив, що усі окупанти будуть вигнані з України, а росія обов’язково відповість за усе скоєне на українській землі.

Фото: Запорізька обласна прокуратура

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