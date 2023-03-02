Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow ​​​Ночной ракетный удар по многоэтажке в Запорожье: возросло количество погибших arrow

​​​Ночной ракетный удар по многоэтажке в Запорожье: возросло количество погибших

2 марта 2023 11:23
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Четыре человека погибли, еще пять считаются пропавшими без вести
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Российская ракета, попавшая в ночь с 1 на 2 марта в многоэтажку в Запорожье, убила по меньшей мере четырех местных жителей. Еще пятеро считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Читайте также:

Обновлено количество жертв

По последним данным, подтвержденное количество погибших жильцов многоэтажки, в которое в ночь с 1 на 2 марта попала российская ракета, увеличилось до четырех.

Восемь жителей разрушенного ракетой подъезда получили ранения.

Пятеро человек считаются пропавшими без вести.

Другие последствия обстрела

Взрывная волна взрыва ракеты на месте попадания повредила соседние многоэтажки.

Также оказались повреждены автомобили, которые были припаркованы неподалеку.

Напомним, что в ночь с 1 на 2 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье. Удар был нанесен около 01:30 ночи, предположительно из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. Был полностью разрушен один подъезд этого дома. По предварительным данным, под развалинами нашли по меньшей мере двух погибших жильцов дома.

Президент Владимир Зеленский уже прокомментировал ракетный удар по Запорожью. Он заверил, что все оккупанты будут изгнаны из Украины, а россия обязательно ответит за все содеянное на украинской земле.

Фото: Запорожская областная прокуратура

Banner

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

13:36 "Это классическая провокация": Подоляк и Юсов отреагировали на "украинскую ДРГ" в рф

Новина з фото

13:35 Продали вымышленный товар на 50 миллионов гривен: прокуратура разоблачила преступную группу

13:35В Харьковской области на мини взорвался автомобиль – есть погибшие

Новина з відео

13:31 Появилось видео с "брянскими диверсантами": кто они такие

Новина з фото

13:30 1000 литров в час: Одесчина получила фильтры высокой очистки воды

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:30 Мобилизация лиц с инвалидностью третьей группы: что обязательно нужно знать украинцам

Эксклюзив

13:21"Группа в 50 человек — это абсурд": Виктор Ягун об "украинских диверсантах" на Брянщине

Новина з фото

13:17 Променяла манекенщика на боксера: с кем закрутила роман Мадонна

13:12 Военно-морские силы Великобритании задержали судно, которое нелегально перевозило иранское оружие

13:06 В украинской разведке рассказали, зачем россия хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове

Новина з відео

13:31 Появилось видео с "брянскими диверсантами": кто они такие

Новина з відео

13:00 Страстная любовь: в Одесской области спасатель сделал романтическое признание

Новина з відео

12:47 Будет хуже чем в Турции: известный сейсмолог предупредил о мегаземлетрясении в россии

Новина з відео

12:30 Распространял психотропные вещества: в Одессе задержали наркодилера

Новина з відео

11:40 Паузы между обстрелами увеличились: Братчук прокомментировал военный потенциал рф

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:12 "Как звучат Карпаты": Филатов создал уникальный сингл Верховины в тревел-шоу Синельниковых

Новина з відео

10:37 "Лучше у деда не спрашивать": Цыбульская спела о скандале с Бобулом и попросилась на интервью

Новина з відео

10:13 Хлопок в россии: в Тульской области и Брянске раздались взрывы

Новина з відео

09:39 ​​​ФСБ поймала "украинского шпиона" аж на Дальнем Востоке: детали

Новина з відео

09:21 В москве установили еще одну систему ПВО рядом с метро

Эксклюзив

07:45Валютный рынок лихорадит: что будет с гривней

Новина з фото

06:45"Агенту 007" Дэниелу Крейгу — 55: скрытие личной жизни и игнор соцсетей

Эксклюзив

06:20Metro и Auchan: судьба магазинов, спонсирующих войну в Украине

Эксклюзив

18:00С надеждой на скорейшее освобождение: жизнь Херсона сегодня

17:50"Львов — культурная столица не только в мирный период, но и во время войны": режиссер-фронтовик о театральной жизни в городе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:31Белорусские партизаны повредили российский самолет, наводивший ракеты по Украине: новые подробности диверсии

15:34Человек, который превратил путина в российского авторитета: некролог Глеба Павловского

09:49Субкультура "ЧВК Редан": что это такое

Эксклюзив

07:02От мяча в сетку до неба в клетку: ТОП-5 приговоров футболистам в истории

Эксклюзив

06:40Цена вопроса: сможет ли экономить бюджет Украины на выплатах военным

Актуальное по теме

None 2 Март 12:07

На Харовщине оккупанты обстреляли из минометов и РСЗО не менее 15 населенных пунктов

None 2 Март 11:23

СБУ задержала в Ровно иностранца, который шпионил за подразделениями ВСУ

None 2 Март 09:34

​​ВСУ "демилитаризовали" уже более 150 тысяч оккупантов: обновлены данные о потерях рф

None 2 Март 09:01

Зеленский прокомментировал удар по Запорожью: "Мы выгоним всех окупантов"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB