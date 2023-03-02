​​​Ночной ракетный удар по многоэтажке в Запорожье: возросло количество погибших

Четыре человека погибли, еще пять считаются пропавшими без вести

Российская ракета, попавшая в ночь с 1 на 2 марта в многоэтажку в Запорожье, убила по меньшей мере четырех местных жителей. Еще пятеро считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Обновлено количество жертв

По последним данным, подтвержденное количество погибших жильцов многоэтажки, в которое в ночь с 1 на 2 марта попала российская ракета, увеличилось до четырех.

Восемь жителей разрушенного ракетой подъезда получили ранения.

Пятеро человек считаются пропавшими без вести.

Другие последствия обстрела

Взрывная волна взрыва ракеты на месте попадания повредила соседние многоэтажки.

Также оказались повреждены автомобили, которые были припаркованы неподалеку.

Напомним, что в ночь с 1 на 2 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье. Удар был нанесен около 01:30 ночи, предположительно из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. Был полностью разрушен один подъезд этого дома. По предварительным данным, под развалинами нашли по меньшей мере двух погибших жильцов дома.

Президент Владимир Зеленский уже прокомментировал ракетный удар по Запорожью. Он заверил, что все оккупанты будут изгнаны из Украины, а россия обязательно ответит за все содеянное на украинской земле.

Фото: Запорожская областная прокуратура