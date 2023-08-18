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Німеччина хоче утилізувати снаряди, які дуже допомогли б Україні на фронті

18 серпня 2023 09:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Німеччина хоче утилізувати снаряди, які дуже допомогли б Україні на фронті
Боєприпаси. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Україні дуже потрібні касетні боєприпаси, щоб прорвати оборону російських окупантів. Війна може закінчитися швидше, якщо партнери передадуть країні снаряди DPICM для HIMARS. У Німеччині планують утилізувати їх.

Про це повідомляє NewsWeek.

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Касетні боєприпаси

Про потребу України в касетних боєприпасах заявив спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс.

Різновид касетних боєприпасів M26 DPICM дозволяє завдавати ударів по артилерії ворога та знешкоджувати заміновані території. Їхня дальність — до 45 км.

Рейс наголосив, якщо Україна отримає 2 000 касетних реактивних боєприпасів, то війна закінчиться на її користь. Однак у Німеччині планують утилізацію десятки тисяч таких снарядів.

Нагадаємо, 7 липня стало відомо, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні касетні боєприпаси. Президент Джо Байден схвалив таку військову допомогу після "одноголосної" рекомендації його команди національної безпеки.

Також ми писали, що у Москві істерично відреагували на надання Україні  касетних боєприпасів Сполученими Штатами Америки. Там вважають, що це наближає нову світову війну.

Додамо, у мережі показали перші кадри застосування касетних боєприпасів Силами оборони. Збройні сили України використовують ці снаряди під Куп‘янськом.

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