Германия хочет утилизировать снаряды, которые бы очень помогли Украине на фронте
Украине очень нужны кассетные боеприпасы, чтобы прорвать оборону российских оккупантов. Война может закончиться быстрее, если партнеры передадут стране снаряды DPICM для HIMARS. В Германии планируют их утилизировать.
Об этом сообщает NewsWeek.
Кассетные боеприпасы
О необходимости Украины в кассетных боеприпасах заявил специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс.
Разновидность кассетных боеприпасов M26 DPICM позволяет наносить удары по артиллерии врага и обезвреживать заминированные территории. Их дальность — до 45 км.
Рейс подчеркнул, если Украина получит 2000 кассетных реактивных боеприпасов, то война закончится в ее пользу. Однако в Германии планируют утилизацию десятков тысяч таких снарядов.
Напомним, 7 июля стало известно, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден одобрил такую военную помощь после единогласной рекомендации его команды национальной безопасности.
Также мы писали, что в Москве истерически отреагировали на предоставление Украине кассетных боеприпасов США. Там полагают, что это приближает новую мировую войну.
Добавим, в сети показали первые кадры применения кассетных боеприпасов Силами обороны. Вооруженные силы Украины используют эти снаряды под Купянском.