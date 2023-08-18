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Германия хочет утилизировать снаряды, которые бы очень помогли Украине на фронте

18 августа 2023 09:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Германия хочет утилизировать снаряды, которые бы очень помогли Украине на фронте
Боеприпасы. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украине очень нужны кассетные боеприпасы, чтобы прорвать оборону российских оккупантов. Война может закончиться быстрее, если партнеры передадут стране снаряды DPICM для HIMARS. В Германии планируют их утилизировать.

Об этом сообщает NewsWeek.

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Кассетные боеприпасы

О необходимости Украины в кассетных боеприпасах заявил специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс.

Разновидность кассетных боеприпасов M26 DPICM позволяет наносить удары по артиллерии врага и обезвреживать заминированные территории. Их дальность — до 45 км.

Рейс подчеркнул, если Украина получит 2000 кассетных реактивных боеприпасов, то война закончится в ее пользу. Однако в Германии планируют утилизацию десятков тысяч таких снарядов.

Напомним, 7 июля стало известно, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден одобрил такую военную помощь после единогласной рекомендации его команды национальной безопасности.

Также мы писали, что в Москве истерически отреагировали на предоставление Украине кассетных боеприпасов США. Там полагают, что это приближает новую мировую войну.

Добавим, в сети показали первые кадры применения кассетных боеприпасов Силами обороны. Вооруженные силы Украины используют эти снаряды под Купянском.

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