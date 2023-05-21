Германия не будет участвовать в коалиции истребителей для Украины, — Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Германия не сможет участвовать в коалиции истребителей для Украины. Бундесвер не имеет F-16 в своем распоряжении.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью НТВ и RTL.

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Шольц приветствовал план обучения украинских пилотов на истребителях F-16, несмотря на то, сколько времени понадобится для этой инициативы. Он подчеркнул, что Германия не сможет присоединиться к участию.

"Прежде всего, все знают, что мы не располагаем такими самолетами", — сказал Шольц.

Канцлер Германии отметил, что предстоящие учения должны стать важным сигналом для России.

Помощь от Германии

Шольц подчеркнул, что после США Германия является страной, наиболее поддерживающей Украину.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину, пока это будет необходимо, финансово, гуманитарно, а также с помощью оружия", — заверил канцлер.

Он добавил, что Германия не только поставляла помощь из своих запасов, но и обеспечила производство запчастей и других необходимых товаров.

Напомним, США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16. Когда это произойдет, окончательно не сообщается. Известно, что в ближайшие месяцы будет установлено, кто именно, когда и сколько предоставит самолеты.

Также мы писали, Резников заявил, что украинские летчики ждут начала обучения на истребителях F-16. Эти самолеты были созданы для побед над негодяями, поэтому сейчас именно их время.