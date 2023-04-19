Німеччина передала Україні ще одну систему ППО Iris-T, — ЗМІ

Німецький комплекс ППО IRIS-T. Фото: Timm Ziegenthaler

Німеччина передала Україні другу із чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T (SLM). Це відбулося на Великдень, 16 квітня.

Про це повідомляє Spiegel.

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Німеччина також передала 16 керованих ракет.

Видання пише, що поки невідомо, коли ще дві обіцяні системи IRIS-T надійдуть в Україну. Їх ще належить зробити.

Зенітний комплекс Iris-T SLM складається із трьох машин:

Стартовий майданчик на військовій вантажівці з місцем для восьми ракет,

радіолокаційна машина;

головний автомобіль.

Ракети можуть вражати цілі на висоті до 20 кілометрів та на відстані до 40 кілометрів.

Нагадаємо, у вівторок, 18 квітня, уряд Німеччини повідомив, що надав Україні систему ППО Patriot та ракети для нього. Ця допомога була надана протягом останнього тижня.

Також ми писали, що Німеччина збільшила військову допомогу для України. У новий пакет допомоги були внесені зміни, зокрема, щодо кількості різноманітної військової техніки.

Додамо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у 2008 році завадила членству України та Грузії в Північноатлантичному Альянсі, після чого Росія здійснила агресію проти цих країн. Позиція впливової німецької політикині зіграла свою роль і у постачанні зброї Україні, яка зараз протистоїть російській агресії.