Німеччина передала Україні ще одну систему ППО Iris-T, — ЗМІ
Німеччина передала Україні другу із чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T (SLM). Це відбулося на Великдень, 16 квітня.
Про це повідомляє Spiegel.
Україна отримала ППО IRIS-T
Німеччина також передала 16 керованих ракет.
Видання пише, що поки невідомо, коли ще дві обіцяні системи IRIS-T надійдуть в Україну. Їх ще належить зробити.
Зенітний комплекс Iris-T SLM складається із трьох машин:
- Стартовий майданчик на військовій вантажівці з місцем для восьми ракет,
- радіолокаційна машина;
- головний автомобіль.
Ракети можуть вражати цілі на висоті до 20 кілометрів та на відстані до 40 кілометрів.
Нагадаємо, у вівторок, 18 квітня, уряд Німеччини повідомив, що надав Україні систему ППО Patriot та ракети для нього. Ця допомога була надана протягом останнього тижня.
Також ми писали, що Німеччина збільшила військову допомогу для України. У новий пакет допомоги були внесені зміни, зокрема, щодо кількості різноманітної військової техніки.
Додамо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у 2008 році завадила членству України та Грузії в Північноатлантичному Альянсі, після чого Росія здійснила агресію проти цих країн. Позиція впливової німецької політикині зіграла свою роль і у постачанні зброї Україні, яка зараз протистоїть російській агресії.