Германия передала Украине еще одну систему ПВО Iris-T, — СМИ
Германия передала Украине вторую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T (SLM). Это произошло на Пасху, 16 апреля.
Об этом сообщает Spiegel.
Украина получила ПВО IRIS-T
Германия также передала 16 управляемых ракет.
Издание пишет, что пока неизвестно, когда еще две обещанные системы IRIS-T поступят в Украину. Их еще предстоит сделать.
Зенитный комплекс Iris-T SLM состоит из трех машин:
- Стартовая площадка на военном грузовике с местом для восьми ракет,
- радиолокационная машина;
- главный автомобиль.
Ракеты могут поражать цели на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км.
Напомним, во вторник, 18 апреля, правительство Германии сообщило, что предоставило Украине систему ПВО Patriot и ракеты для него. Эта помощь была оказана в течение последней недели.
Также мы писали, что Германия увеличила военную помощь Украине. В новый пакет помощи были внесены изменения, в частности относительно количества разнообразной военной техники.
Добавим, министр обороны Алексей Резников заявил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель в 2008 году помешала членству Украины и Грузии в Североатлантическом Альянсе, после чего Россия совершила агрессию против этих стран. Позиция влиятельной немецкой политики сыграла свою роль и в снабжении оружием Украине, которая сейчас противостоит российской агрессии.