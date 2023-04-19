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Германия передала Украине еще одну систему ПВО Iris-T, — СМИ

19 апреля 2023 13:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Германия передала Украине еще одну систему ПВО Iris-T, — СМИ
Немецкий комплекс ПВО IRIS-T. Фото: Timm Ziegenthaler
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Германия передала Украине вторую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T (SLM). Это произошло на Пасху, 16 апреля.

Об этом сообщает Spiegel.

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Германия также передала 16 управляемых ракет.

Издание пишет, что пока неизвестно, когда еще две обещанные системы IRIS-T поступят в Украину. Их еще предстоит сделать.

Зенитный комплекс Iris-T SLM состоит из трех машин:

  • Стартовая площадка на военном грузовике с местом для восьми ракет,
  • радиолокационная машина;
  • главный автомобиль.

Ракеты могут поражать цели на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км.

Напомним, во вторник, 18 апреля, правительство Германии сообщило, что предоставило Украине систему ПВО Patriot и ракеты для него. Эта помощь была оказана в течение последней недели.

Также мы писали, что Германия увеличила военную помощь Украине. В новый пакет помощи были внесены изменения, в частности относительно количества разнообразной военной техники.

Добавим, министр обороны Алексей Резников заявил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель в 2008 году помешала членству Украины и Грузии в Североатлантическом Альянсе, после чего Россия совершила агрессию против этих стран. Позиция влиятельной немецкой политики сыграла свою роль и в снабжении оружием Украине, которая сейчас противостоит российской агрессии.

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