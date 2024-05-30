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Німеччина розглядає можливість надати дозвіл Україні завдавати ударів по РФ, — Politico

30 травня 2024 00:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Німеччина може дозволити Україні завдавати ударів по об'єктах у РФ німецькою зброєю
Олаф Шольц. Фото: sud.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Уряд Німеччини може дозволити Україні атакувати цілі на території Росії. Йдеться про завдання ударів зброєю, отриманою від союзників.

Як повідомило видання Politico, у вівторок, 28 травня, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна може використовувати зброю, що поставляється Німеччиною "у рамках міжнародного права".

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"Мені здається дивним, коли деякі люди дискутують і кажуть, що українцям не дозволено захищатися і вживати відповідних для цього заходів", — зазначив Шольц.

Як повідомив журналістам прессекретар канцлера Німеччини Штеффен Хебестрайт, "оборонні дії України не обмежуються власною територією і можуть поширюватися і на територію агресора". Також він наголосив, що не може розкрити точних домовленостей із Києвом щодо використання німецької зброї, оскільки ця інформація є конфіденційною.

За даними Politico, людина, яка знайома з позицією уряду Німеччини, також повідомила, що Шольц виступає за дозвіл Україні використовувати західну зброю проти цілей усередині Росії.

Зазначимо, раніше за інформацією ЗМІ, канцлер ФРН заявляв, що зброю, яку постачає Києву Німеччина, не можна використовувати для ударів по Росії.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустам Умєров під час переговорів із головою Пентагону Ллойдом Остіном заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території РФ.

Також ми повідомляли про те, що Польща офіційно дозволила Україні атакувати отриманою від поляків зброєю військову інфраструктуру на території Росії. Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

 

Німеччина
зброя
обстріли
Олаф Шольц
війна в Україні
Росія
атака

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