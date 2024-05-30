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Германия рассматривает возможность предоставить разрешение Украине наносить удары по РФ, — Politico

30 мая 2024 00:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Германия может позволить Украине наносить удары по объектам в РФ немецким оружием
Олаф Шольц. Фото: sud.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Правительство Германии может разрешить Украине атаковать цели на территории России. Речь идет о нанесении ударов оружием, полученным от союзников.

Как сообщило издание Politico, во вторник, 28 мая, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина может использовать поставляемое Германией оружие "в рамках международного права".

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"Мне кажется странным, когда некоторые люди дискутируют и говорят, что украинцам не разрешено защищаться и принимать соответствующие меры", — отметил Шольц.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь канцлера Германии Штеффен Хебестрайт, "оборонительные действия Украины не ограничиваются собственной территорией и могут распространяться и на территорию агрессора". Также он подчеркнул, что не может раскрыть точных договоренностей с Киевом об использовании немецкого оружия, поскольку эта информация конфиденциальна.

По данным Politico, человек, знакомый с позицией правительства Германии, также сообщил, что Шольц выступает за разрешение Украине использовать  западное оружие против целей внутри России.

Отметим, ранее по информации СМИ, канцлер ФРГ заявлял, что поставляемое Киеву Германией оружие нельзя использовать для ударов по России.

Напомним, министр обороны Украины Рустам Умеров во время переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по территории РФ.

Также мы сообщали о том, что Польша официально разрешила Украине атаковать полученным от поляков оружием военную инфраструктуру на территории России. Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

Германия
оружие
обстрелы
Олаф Шольц
война в Украине
Россия
атака

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