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Німецький парламент дійшов згоди щодо передачі Україні ракет — депутат Чернєв

7 серпня 2023 14:28
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Валерія Пержун
редактор
Німецький парламент дійшов згоди щодо передачі Україні ракет — депутат Чернєв
Ракета великої дальності Taurus. Ілюстративне фото: Getty Images
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Західні партнери продовжують допомагати Україні наближати перемогу. Так, після тривалих переговорів у Бундестагу досягли консенсусу щодо передачі ракет Taurus.

Про це повідомив нардеп від "Слуги Народу", заступник голови комітету в питань нацбезпеки й оборони Єгор Чернєв.

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Як розповів народний депутат Єгор Чернєв досягти порозуміння з німецькими партнерами вдалось не одразу. 

"Тривалий час ми працювали з німецькими парламентарями, щоб сформувати групу підтримки, і ось, нарешті, крига скресла", — зазначив він.

Однак, сьогодні, 7 серпня стало відомо про прогрес у перемовинах з Бундестагом. 

"Щойно мої друзі з Бундестагу повідомили мені, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus", — розповів Чернєв.

За його словами, ракети Taurus — доволі потужна зброя. 

"Ці ракети б'ють на 500 кілометрів і здатні накривати всі окуповані території, включаючи південний берег Криму", — зазначив депутат.

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Скриншот допису Єгора Чернєва

Нагадаємо, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.

Також Японія вимагатиме від Ірану припинити постачання зброї до РФ.

Водночас американські видання писали про те, що зволікання зі зброєю для України дало Росії час на сотні миль укріплень.

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