Немецкий парламент пришел к соглашению о передаче Украине ракет — депутат Чернев
Западные партнеры продолжают помогать Украине приближать победу. Так, после длительных переговоров в Бундестаге достигли консенсуса по передаче ракет Taurus.
Об этом сообщил нардеп от "Слуги Народа", заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Егор Чернев.
Что известно о передаче ракет Taurus
Как рассказал народный депутат Егор Чернев, добиться взаимопонимания с немецкими партнерами удалось не сразу.
"Длительное время мы работали с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки, и вот, наконец, лед тронулся", — отметил он.
Однако сегодня, 7 августа стало известно о прогрессе в переговорах с Бундестагом.
"Только что мои друзья из Бундестага сообщили мне, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus", — рассказал Чернев.
По его словам, ракеты Taurus достаточно мощное оружие.
"Эти ракеты бьют на 500 километров и способны накрывать все оккупированные территории, включая южный берег Крыма", — отметил депутат.
Напомним, Германия передала Украине новый пакет военной помощи.
Также Япония потребует от Ирана прекратить поставки оружия в РФ.
В то же время, американские издания писали о том, что промедление с оружием для Украины дало России время на сотни миль укреплений.