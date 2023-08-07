Немецкий парламент пришел к соглашению о передаче Украине ракет — депутат Чернев

Ракета большой дальности Taurus. Иллюстративное фото: Getty Images

Западные партнеры продолжают помогать Украине приближать победу. Так, после длительных переговоров в Бундестаге достигли консенсуса по передаче ракет Taurus.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги Народа", заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Егор Чернев.

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Как рассказал народный депутат Егор Чернев, добиться взаимопонимания с немецкими партнерами удалось не сразу.

"Длительное время мы работали с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки, и вот, наконец, лед тронулся", — отметил он.

Однако сегодня, 7 августа стало известно о прогрессе в переговорах с Бундестагом.

"Только что мои друзья из Бундестага сообщили мне, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus", — рассказал Чернев.

По его словам, ракеты Taurus достаточно мощное оружие.

"Эти ракеты бьют на 500 километров и способны накрывать все оккупированные территории, включая южный берег Крыма", — отметил депутат.

Скриншот сообщения Егора Чернева

Напомним, Германия передала Украине новый пакет военной помощи.

Также Япония потребует от Ирана прекратить поставки оружия в РФ.

В то же время, американские издания писали о том, что промедление с оружием для Украины дало России время на сотни миль укреплений.