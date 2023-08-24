Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Норвегія допоможе Україні відновити енергетику та посили оборону. Зокрема, країна передасть винищувачі F-16.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

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Як допоможе Норвегія

За словами прем'єра Норвегії, країна допоможе Києву в енергетичній сфері, а саме забезпечить зберігання газу. Окрім цього, буде надано прибори для розмінування, а також системи ППО IRIS-T та літаки F-16, що значно посилить оборону України.

Окрім цього, за словами Йонаса Гар Стере, Норвегія працюватиме з партнерами щодо передачі Україні норвезької розробки NASAMS.

Нагадаємо, Норвегія вирішила передати для України винищувачі F-16. Водночас, заяви від офіційних осіб ще не було.

Додамо, Сполучені Штати Америки погодилися відправити винищувачі F-16 в Україну з Данії та Нідерландів. Це відбудеться після завершення навчань українських пілотів.

Також ми писали, що винищувач F-16 вже був в Україні. Українське командування та бійці проводили випробування для подальшого застосування літаків на фронті.