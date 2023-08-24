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Норвегия поможет Украине восстановить энергетику

24 августа 2023 21:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Норвегия поможет Украине восстановить энергетику
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Норвегия поможет Украине восстановить энергетику и усилить оборону. В частности, страна передаст истребители F-16.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время совмесной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Как поможет Норвегия

По словам премьера Норвегии, страна поможет Киеву в энергетической сфере, а именно обеспечит хранение газа. Кроме того, будут предоставлены приборы для разминирования, а также системы ПВО IRIS-T и самолеты F-16, что значительно усилит оборону Украины.

Кроме того, по словам Йонаса Гар Стере, Норвегия будет работать с партнерами по передаче Украине норвежской разработки NASAMS.

Напомним, Норвегия решила передать Украине истребители F-16. В то же время заявления от официальных лиц еще не было.

Соединенные Штаты Америки согласились отправить истребители F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Это произойдет по завершении учений украинских пилотов.

Также мы писали, что истребитель F-16 уже находился в Украине. Украинское командование и бойцы проводили испытания по дальнейшему применению самолетов на фронте.

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