Норвегія передасть Україні винищувачі F-16, — ЗМІ

Винищувачі F-16. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo

Норвегія вирішила передати для України винищувачі F-16. Заяви від офіційних осіб ще не було.

Про це повідомляє TV2 з посиланням на власні джерела.

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"Декілька незалежних джерел підтвердили, що Норвегія вирішила подарувати Україні F-16", — йдеться у повідомленні.

Якщо Норвегія передасть винищувачі, то вона стане третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка ухвалила таке рішення.

Наразі прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре перебуває з офіційним візитом у Києві.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки погодилися відправити винищувачі F-16 в Україну з Данії та Нідерландів. Це відбудеться після завершення навчань українських пілотів.

Також ми писали, що винищувач F-16 вже був в Україні. Українське командування та бійці проводили випробування для подальшого застосування літаків на фронті.

Додамо, командувач ВПС США в Європі та Африці, генерал Джеймс Хекер вважає, що потрібно близько п'яти років, щоб повністю опанувати винищувачі F-16 та створити ескадрильї України. За його словами, українські пілоти зможуть отримати літаки не раніше наступного року.