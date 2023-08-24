Норвегия передаст Украине истребители F-16, — СМИ

Истребители F-16. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo

Норвегия решила передать для Украины истребители F-16. Заявления от официальных лиц еще не было.

Об этом сообщает TV2 со ссылкой на собственные источники.

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"Несколько независимых источников подтвердили, что Норвегия решила подарить Украине F-16", — говорится в сообщении.

Если Норвегия передаст истребители, она станет третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, которая приняла такое решение.

В настоящее время премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере находится с официальным визитом в Киеве.

Напомним, Соединенные Штаты Америки согласились отправить истребители F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Это произойдет по завершении учений украинских пилотов.

Также мы писали, что истребитель F-16 уже находился в Украине. Украинское командование и бойцы проводили испытания по дальнейшему применению самолетов на фронте.

Добавим, командующий ВВС США в Европе и Африке, генерал Джеймс Хекер считает, что нужно около пяти лет, чтобы полностью овладеть истребителями F-16 и создать эскадрилью Украины. По его словам, украинские пилоты смогут получить самолеты не раньше следующего года.