Норвегия передаст Украине истребители F-16, — СМИ
Норвегия решила передать для Украины истребители F-16. Заявления от официальных лиц еще не было.
Об этом сообщает TV2 со ссылкой на собственные источники.
F-16 для Украины
"Несколько независимых источников подтвердили, что Норвегия решила подарить Украине F-16", — говорится в сообщении.
Если Норвегия передаст истребители, она станет третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, которая приняла такое решение.
В настоящее время премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере находится с официальным визитом в Киеве.
Напомним, Соединенные Штаты Америки согласились отправить истребители F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Это произойдет по завершении учений украинских пилотов.
Также мы писали, что истребитель F-16 уже находился в Украине. Украинское командование и бойцы проводили испытания по дальнейшему применению самолетов на фронте.
Добавим, командующий ВВС США в Европе и Африке, генерал Джеймс Хекер считает, что нужно около пяти лет, чтобы полностью овладеть истребителями F-16 и создать эскадрилью Украины. По его словам, украинские пилоты смогут получить самолеты не раньше следующего года.