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Норвегія передасть ЗСУ декілька комплексів РСЗВ та далекобійну артилерію

18 травня 2023 21:50
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Норвегія передасть ЗСУ декілька комплексів РСЗВ та далекобійну артилерію
Норвегія планує передати нові системи РСЗВ для України. Фото: Міноборони Норвегії
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Міноборони Норвегії повідомили, що Україні планується надати три радари локації далекобійної артилерії та вісім реактивних систем залпового вогню великої дальності. Таким чином країна демонструє підтримку України.

Про це пише видання Regjeringa.no.

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Про військову допомогу від Норвегії повідомив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

"Ми повинні підтримувати Україну, щоб вона могла продовжувати боротьбу за свободу та незалежність. Потрібно більше озброєнь, і це потужності, які є дуже затребуваними для України, і ми б не змогли досягти без тісної співпраці з Великою Британією", — зазначив він.

Зазначається, що раніше Норвегія передала Великій Британії три ракети РСЗВ. І це допомогло збільшити здатність Великої Британії продовжувати надавати підтримку Україні.

"Це зброя, яка мала великий ефект у конфлікті, і дала Україні можливість розмежувати російські лінії постачання, а також вибити низку важливих цілей за лінією фронту", — каже Бйорн Арільд Грам.

ЗСУ передадуть радари локації далекобійної артилерії

Окрім цього, Міноборони Норвегії передасть і три радари Arthur зі складу Міноборони. Ці радари використовуються для визначення місцезнаходження ворожої артилерії. Передача буде здійснена у співпраці з Великою Британією, яка раніше також передавала цей тип радара Україні.

"Український народ продемонстрував вражаючу стійкість. Їхня боротьба — це також наша боротьба — за свободу, демократію та безпеку", — заявив Бйорн Арільд Грам.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Російська Федерація перекинула до кордону з Норвегією й Фінляндією максимальну з 24 лютого 2022 року кількість стратегічних бомбардувальників. Вони здатні нести ядерну зброю.

Також Норвегія виділила 378 млн євро на допомогу Україні. Кошти спрямують на гуманітарну допомогу, ремонт та обслуговування громадської інфраструктури для забезпечення населення електроенергією та водою.

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