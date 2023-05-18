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Норвегия передаст ВСУ несколько комплексов РСЗО и дальнобойную артиллерию

18 мая 2023 21:50
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Норвегия передаст ВСУ несколько комплексов РСЗО и дальнобойную артиллерию
Норвегия планирует передать новые системы РСЗО для Украины. Фото: Минобороны Норвегии
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Минобороны Норвегии сообщили, что Украине планируется предоставить три радара локации дальнобойной артиллерии и восемь реактивных систем залпового огня большой дальности. Таким образом, страна демонстрирует поддержку Украины.

Об этом пишет издание Regjeringa.no.

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О военной помощи от Норвегии сообщил министр обороны Бьорн Арильд Грамм.

"Мы должны поддерживать Украину, чтобы она могла продолжать борьбу за свободу и независимость. Нужно больше вооружений, и это мощности, которые очень востребованы для Украины, и мы бы не смогли достичь без тесного сотрудничества с Великобританией", — отметил он.

Ранее Норвегия передала Великобритании три ракеты РСЗО. И это помогло увеличить способность Великобритании продолжать оказывать поддержку Украине.

"Это оружие, которое имело большой эффект в конфликте, и дало Украине возможность разграничить российские линии поставки, а также выбить ряд важных целей по линии фронта", — говорит Бьорн Арильд Грамм.

ВСУ передадут радары локации дальнобойной артиллерии

Кроме этого, Минобороны Норвегии передаст и три радара Arthur из состава Минобороны. Эти радары используются для определения месторасположения вражеской артиллерии. Передача будет осуществлена в сотрудничестве с Великобританией, ранее также передавала этот тип радара Украине.

"Украинский народ продемонстрировал поразительную устойчивость. Их борьба — это также наша борьба — за свободу, демократию и безопасность", — заявил Бьорн Арильд Грамм.

Напомним, ранее мы писали, что Российская Федерация перебросила на границу с Норвегией и Финляндией максимальное с 24 февраля 2022 года количество стратегических бомбардировщиков. Они способны нести ядерное орудие.

Также Норвегия выделила 378 млн. евро на помощь Украине. Средства будут направлены на гуманитарную помощь, ремонт и обслуживание общественной инфраструктуры для обеспечения населения электроэнергией и водой.

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