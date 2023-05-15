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Нова загроза для України може з'явитися з боку Білорусі

15 травня 2023 10:39
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Озвучено нову можливу загрозу з боку Білорусі
Українські військовослужбовці зі збитими російськими дронами. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

На території Республіки Білорусь може з'явитися нова серйозна загроза для України. Станеться це у разі, якщо  диктаторськими режимами РБ і Російської Федерації буде остаточно ухвалено рішення про будівництво заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе типу "Шахед".

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Насторожують все більш активні розмови про те, що виробництво іранських "Шахедів" може бути розміщено на території Білорусі", — сказав Селезньов. 

За його словами, таке виробництво може бути розміщено, зокрема, у місті Гомель. 

Отже можу припустити, з великою часткою ймовірності, зауважив Селезньов, якщо так станеться, то, найімовірніше, це виробництво довго не існуватиме. 

"Шахеди" це — зло. Якщо українська розвідка знатиме, що на території Білорусі розміщено виробництво, яке несе смерть українцям, то буде прийнято єдине правильне рішення і це виробництво буде знищено", — запевнив військовий експерт. 

Але поки, додав він, це все — на рівні розмов.

Що відбувається в Білорусі

В Білорусі на кордоні з Україною масово встановлюють сирени повітряної тривоги. Щонайменше 52 сирени будуть встановлені у восьми районах Гомельської області, які є плацдармом для можливої агресії російських військ проти України.

Між тим самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який після своєї поїздки у Москву не з'являвся на публіці, 12 травня відвідав медиків у президентській клініці під Мінськом.

Водночас 14 травня у Білорусі День державного прапора. Однак на святкування самопроголошений президент Олександр Лукашенко не з'явився.
 

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