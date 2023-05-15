Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Новая угроза для Украины может появиться со стороны Беларуси arrow

Новая угроза для Украины может появиться со стороны Беларуси

15 мая 2023 10:39
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Озвучена новая возможная угроза со стороны Беларуси
Украинские военные со сбитыми российскими дронами. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

На территории Республики Беларусь может возникнуть новая серьезная угроза для Украины. Произойдет это в случае, если диктаторскими режимами РБ и Российской Федерации будет окончательно принято решение о строительстве завода по производству иранских дронов-камикадзе типа "Шахед".

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан І рангу Военно-морских сил Владислав Селезнев.

Читайте также:
Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Настораживают все более активные разговоры о том, что производство иранских "Шахедов" может быть размещено на территории Беларуси", — сказал Селезнев.

По его словам, такое производство может быть размещено, в частности, в городе Гомель.

Так что могу предположить, с большой долей вероятности, заметил Селезнев, если так произойдет, то, скорее всего, это производство не будет долго существовать.

"Шахеды" — это зло. Если украинская разведка будет знать, что на территории Беларуси размещено производство, которое несет смерть украинцам, то будет принято единственное правильное решение, и это производство будет уничтожено", — заверил военный эксперт.

Но пока, добавил он, это все — на уровне разговоров.

Что происходит в Беларуси

В Беларуси на границе с Украиной массово устанавливают сирены воздушной тревоги. По меньшей мере, 52 сирены будут установлены в восьми районах Гомельской области, которые являются плацдармом для возможной агрессии российских войск против Украины.

Между тем самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после своей поездки в Москву не появлялся на публике, а 12 мая он посетил медиков в президентской клинике под Минском.

В то же время 14 мая в Беларуси День государственного флага. Однако на празднование самопровозглашенного президента Александра Лукашенко не явился.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас