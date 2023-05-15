Озвучена новая возможная угроза со стороны Беларуси

Украинские военные со сбитыми российскими дронами. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

На территории Республики Беларусь может возникнуть новая серьезная угроза для Украины. Произойдет это в случае, если диктаторскими режимами РБ и Российской Федерации будет окончательно принято решение о строительстве завода по производству иранских дронов-камикадзе типа "Шахед".

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан І рангу Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Настораживают все более активные разговоры о том, что производство иранских "Шахедов" может быть размещено на территории Беларуси", — сказал Селезнев.

По его словам, такое производство может быть размещено, в частности, в городе Гомель.

Так что могу предположить, с большой долей вероятности, заметил Селезнев, если так произойдет, то, скорее всего, это производство не будет долго существовать.

"Шахеды" — это зло. Если украинская разведка будет знать, что на территории Беларуси размещено производство, которое несет смерть украинцам, то будет принято единственное правильное решение, и это производство будет уничтожено", — заверил военный эксперт.

Но пока, добавил он, это все — на уровне разговоров.

Что происходит в Беларуси

В Беларуси на границе с Украиной массово устанавливают сирены воздушной тревоги. По меньшей мере, 52 сирены будут установлены в восьми районах Гомельской области, которые являются плацдармом для возможной агрессии российских войск против Украины.

Между тем самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после своей поездки в Москву не появлялся на публике, а 12 мая он посетил медиков в президентской клинике под Минском.

В то же время 14 мая в Беларуси День государственного флага. Однако на празднование самопровозглашенного президента Александра Лукашенко не явился.