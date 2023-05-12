ЗСУ отримали від партнерів достатню кількість боєприпасів

Українська САУ веде вогонь по ворогу. Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха/Facebook

Артилерійські підрозділи Збройних сил України досягли паритету з росіянами. Це стосується інтенсивності ведення артилерійського вогню, що свідчить про наявність у достатній кількості боєприпасів.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Традиційні артилерійські дуелі тривають від Вугледара уздовж всієї південної лінії фронту аж до гирла Дніпра", — сказав Селезньов.

При цьому, додав він, хлопці, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, включаючи Бахмут, кажуть, що відчувається, що українська армія отримала більше боєприпасів, оскільки наш темп артилерійського вогню збільшився.

"Тобто вогневого паритету певною мірою досягнуто, й росіяни зазнають втрат", — констатував військовий експерт.

Що відбувається у ворога

Росіяни в останні два місяці майже не використовують ракети "Калібр", бо хочуть відновити резервні запаси. Крім того, використання "Калібрів" досі залишається серйозною дилемою для командування РФ.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, Російська Федерація намагається ввести в оману українських військових, поширюючи інформацію про нестачу озброєння на фронті. Будь-яка інформація військового характеру під час війни є зброєю, якою ведеться боротьба, а не просто засобом інформування.

