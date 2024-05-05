Новий контрнаступ України — Салліван спрогнозував, коли це станеться

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Україна має намір розпочати новий контрнаступ у 2025 році. Ймовірно, це станеться після отримання військової допомоги Сполучених Штатів Америки.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час виступу на фестивалі FT Weekend у Вашингтоні.

Читайте також:

Контрнаступ України

Салліван заявив, що він все ще очікує майбутнього російського наступу. За його словами, з новою допомогою з Вашингтона у Києва буде можливість "тримати лінію фронту" і "гарантувати, що Україна витримає російський напад" протягом 2024 року.

Говорячи про можливий сценарій війни на наступний рік, Салліван відзначив, що Україна має намір "продовжувати рухатися вперед, щоб повернути територію, яку російські окупанти захопили".

Видання наголошує, що заява Джейка Саллівана щодо можливого контрнаступу з боку України є найбільш виразним висловленням позиції Білого дому стосовно того, як у Вашингтоні оцінюють можливий розвиток війни в Україні у разі перемоги на виборах у листопаді нинішнього президента США Джо Байдена.

Також підкреслюється, що будь-який новий наступ українських військ у 2025 році буде залежати від збільшення фінансування з боку Конгресу та затвердження Білого дому.

Нагадаємо, The Telegraph писав, що минулого літа були очікування, що великий контрнаступ України зможе відкинути російські війська назад і створити передумови для перемоги. Однак цього не сталося через відмову Заходу надати адекватну військову допомогу. Цього року українські військові, ймовірно, не зможуть піти у наступ попри нову допомогу.

Також ветеран АТО та військовий аналітик Євген Дикий висловив сумніви щодо можливості наступу України в цьому році. Він підкреслив, що попри отримання допомоги від США, відсутність достатньої кількості військових ускладнює можливість проведення наступних операцій.