Новое контрнаступление Украины — Салливан спрогнозировал, когда это произойдет

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Украина намерена начать новое контрнаступление в 2025 году. По всей вероятности, это произойдет после получения военной помощи Соединенных Штатов Америки.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на фестивале FT Weekend в Вашингтоне.

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Салливан заявил, что он все еще ожидает будущего российского наступления. По его словам, с новой помощью из Вашингтона у Киева будет возможность "держать линию фронта" и "гарантировать, что Украина выдержит российское нападение" в течение 2024 года.

Говоря о возможном сценарии войны на следующий год, Салливан отметил, что Украина намерена "продолжать двигаться вперед, чтобы вернуть территорию, которую российские оккупанты захватили".

Издание отмечает, что заявление Джейка Салливана о возможном контрнаступлении со стороны Украины является наиболее выразительным выражением позиции Белого дома относительно того, как в Вашингтоне оценивают возможное развитие войны в Украине в случае победы на выборах в ноябре нынешнего президента США Джо Байдена.

Также подчеркивается, что любое новое наступление украинских войск в 2025 году будет зависеть от увеличения финансирования Конгресса и утверждения Белого дома.

Напомним, The Telegraph писал, что прошлым летом были ожидания, что большое контрнаступление Украины сможет отбросить российские войска назад и создать предпосылки для победы. Однако этого не произошло из-за отказа Запада предоставить адекватную военную помощь. В этом году украинские военные, вероятно, не смогут пойти в наступление, несмотря на новую помощь.

Также ветеран АТО и военный аналитик Евгений Дикий выразил сомнения в возможности наступления Украины в этом году. Он подчеркнул, что, несмотря на получение помощи от США, отсутствие достаточного количества военных усложняет возможность проведения последующих операций.