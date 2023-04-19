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Новый пакет военной помощи США: Пентагон обнародовал перечень вооружения

19 апреля 2023 21:01
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Новый пакет военной помощи США: Пентагон обнародовал перечень вооружения
Отгрузка военной помощи от США. Фото: REUTERS/Serhiy Takhmazov
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

США сегодня, 19 апреля, объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи. В него вошли, в частности, боеприпасы HIMARS и артиллерийские снаряды.

Об этом говорится в сообщениях Белого дома США и Пентагона.

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Что входит в новый пакет помощи

Как отмечается в сообщении Белого дома, президент США Джо Байден подписал меморандум о сокращении вооружений, стоимость которых составляет 325 миллионов долларов. Оружие будет направлено на помощь Украине.

По данным Пентагона, в новый пакет военной помощи Украине от США вошли:

  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • ракеты с оптической наводкой (TOW);
  • системы противотанкового оружия AT-4;
  • противотанковые мины;
  • боеприпасы для расчистки помех;
  • более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • четыре машины материально-технической поддержки;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
  • оборудование для обеспечения безопасности портов;
  • запасные части и другое полевое оборудование.

В ведомстве напомнили, что это уже 36-е подобное предоставление вооружений для помощи Украине.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", — отмечают в Пентагоне.

Напомним, новый пакет помощи Украине в Белом доме анонсирован сегодня, 19 апреля.

Предыдущий пакет военной помощи Украине США анонсировали 4 апреля. В него вошло вооружение стоимостью около 2,6 млрд долларов.

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