Новый пакет военной помощи США: Пентагон обнародовал перечень вооружения

Отгрузка военной помощи от США. Фото: REUTERS/Serhiy Takhmazov

США сегодня, 19 апреля, объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи. В него вошли, в частности, боеприпасы HIMARS и артиллерийские снаряды.

Об этом говорится в сообщениях Белого дома США и Пентагона.

Читайте также:

Что входит в новый пакет помощи

Как отмечается в сообщении Белого дома, президент США Джо Байден подписал меморандум о сокращении вооружений, стоимость которых составляет 325 миллионов долларов. Оружие будет направлено на помощь Украине.

По данным Пентагона, в новый пакет военной помощи Украине от США вошли:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

ракеты с оптической наводкой (TOW);

системы противотанкового оружия AT-4;

противотанковые мины;

боеприпасы для расчистки помех;

более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;

четыре машины материально-технической поддержки;

высокоточные авиационные боеприпасы;

испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

оборудование для обеспечения безопасности портов;

запасные части и другое полевое оборудование.

В ведомстве напомнили, что это уже 36-е подобное предоставление вооружений для помощи Украине.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", — отмечают в Пентагоне.

Напомним, новый пакет помощи Украине в Белом доме анонсирован сегодня, 19 апреля.

Предыдущий пакет военной помощи Украине США анонсировали 4 апреля. В него вошло вооружение стоимостью около 2,6 млрд долларов.