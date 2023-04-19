Новый пакет военной помощи США: Пентагон обнародовал перечень вооружения
США сегодня, 19 апреля, объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи. В него вошли, в частности, боеприпасы HIMARS и артиллерийские снаряды.
Об этом говорится в сообщениях Белого дома США и Пентагона.
Что входит в новый пакет помощи
Как отмечается в сообщении Белого дома, президент США Джо Байден подписал меморандум о сокращении вооружений, стоимость которых составляет 325 миллионов долларов. Оружие будет направлено на помощь Украине.
По данным Пентагона, в новый пакет военной помощи Украине от США вошли:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- ракеты с оптической наводкой (TOW);
- системы противотанкового оружия AT-4;
- противотанковые мины;
- боеприпасы для расчистки помех;
- более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- четыре машины материально-технической поддержки;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
- оборудование для обеспечения безопасности портов;
- запасные части и другое полевое оборудование.
В ведомстве напомнили, что это уже 36-е подобное предоставление вооружений для помощи Украине.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", — отмечают в Пентагоне.
Напомним, новый пакет помощи Украине в Белом доме анонсирован сегодня, 19 апреля.
Предыдущий пакет военной помощи Украине США анонсировали 4 апреля. В него вошло вооружение стоимостью около 2,6 млрд долларов.