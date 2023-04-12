Оборона Бахмута: прикордонники розповіли про запеклі бої та як нищать ворога

Український військовий під час вуличних боїв у Бахмуті. Фото: Держприкордонслужба

Бахмут — одна з найгарячіших точок фронту, де точаться запеклі бої. Однак, попри складну ситуацію у місті Сили оборони України та прикордонники утримують позиції й знешкоджують живу силу російсько-окупаційних військ.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

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Втрати ворога у Бахмуті

Як розповіли у відомстві, вчора, 11 квітня, прикордонники боєм зупинили спробу прориву рубежу оборони. Понад два десятки штурмовиків з ПВК "Вагнер" спробували приховано наблизитись до українських позицій та атакувати. Проте наші оборонці переміщення виявили найманців зі спостережного пункту та відкрили вогонь на ураження.

"Аби укритись від вогню, ворожі сили забігли у напівзруйновану забудову. Бійці ДПСУ здійснили маневр та завдали зосередженого удару по одній з будівель", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході стрілецького бою частину штурмовиків ліквідовано, а решта загарбників, які переховувалися в інших спорудах — втекли.

Загальні втрати піхоти противника склали 19 осіб — 7 вбитими, 12 пораненими.

Яка ситуація в місті

За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), бойовики "Вагнера" складають основне зусилля для захоплення території та відштовхування українських сил у центрі Бахмута, тоді як елементи російської армії складають підтримку на флангах "Вагнера" на північ і південь від Бахмута.

Як відомо, наразі російські війська займають щонайменше 76,5% Бахмута, виходячи з оцінки рельєфу. Однак ця площа збільшується до 34,5 кв. км або 86,1% Бахмута, якщо врахувати всю територію міста, на яку претендує Росія, включаючи суперечливі претензії.

Нагадаємо, раніше у мережі показали, який вигляд має сьогодні знищений, але не захоплений росіянами Бахмут.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ворог не зміг вплинути на прийняття рішень командування на Бахмутському напрямку та не зміг підірвати мотивацію наших бійців, попри всі зусилля, спрямовані на цю мету.

Додамо, засновник російської приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин останнім часом все частіше з'являється у Бахмуті, де проходять активні бойові дії. В ЗСУ іронічно припускають, що після вибуху в кафе, внаслідок чого загинув російський псевдовоєнкор Владлен Татарський, Пригожину залишатися у Санкт-Петербурзі небезпечно.