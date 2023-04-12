Оборона Бахмута: пограничники рассказали об упорных боях и как уничтожают врага

Украинский военный во время уличных боев в Бахмуте. Фото: Госпогранслужба

Бахмут — одна из самых горячих точек фронта, где идут ожесточенные бои. Однако, несмотря на сложную ситуацию в городе Силы обороны Украины и пограничники удерживают позиции и обезвреживают живую силу российско-оккупационных войск.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

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Потери врага в Бахмуте

Как рассказали в ведомстве, вчера, 11 апреля, пограничники боем остановили попытку прорыва границы обороны. Более двух десятков штурмовиков из ЧВК "Вагнер" попытались скрытно приблизиться к украинским позициям и атаковать. Однако наши защитники обнаружили перемещения наемников из наблюдательного пункта и открыли огонь на поражение.

"Чтобы укрыться от огня, вражеские силы забежали в полуразрушенную застройку. Бойцы ГПСУ совершили маневр и нанесли сосредоточенный удар по одному из зданий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе стрелкового боя часть штурмовиков ликвидирована, а остальные скрывавшиеся в других сооружениях захватчики скрылись.

Общие потери пехоты противника составили 19 человек — 7 убитыми, 12 ранеными.

Какая ситуация в городе

По оценкам Института изучения войны (ISW), боевики "Вагнера" прилагают основное усилие для захвата территории и отталкивания украинских сил в центре Бахмута, тогда как элементы российской армии составляют поддержку на флангах "Вагнера" к северу и югу от Бахмута.

Как известно, в настоящее время российские войска занимают не менее 76,5% Бахмута исходя из оценки рельефа. Однако эта площадь увеличивается до 34,5 кв. км или 86,1% Бахмута, если учесть всю территорию города, на которую претендует Россия, включая противоречивые претензии.

Напомним, ранее в сети показали, как выглядит сегодня уничтоженный, но не захваченный россиянами Бахмут.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что враг не смог повлиять на принятие решений командования на Бахмутском направлении и не смог подорвать мотивацию наших бойцов, несмотря на все усилия, направленные на эту цель.

Добавим, основатель российской частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин в последнее время все чаще появляется в Бахмуте, где проходят активные боевые действия. В ВСУ иронически предполагают, что после взрыва в кафе, в результате чего погиб российский псевдовоенкор Владлен Татарский, Пригожину оставаться в Санкт-Петербурге опасно.