Обстріл Чернівецької області: відео наслідків

Наслідки падіння БпЛА у Чернівецькій області. Фото: "Суспільне Чернівці"

Сьогодні вночі, 25 травня, у небі над Чернівецькою областю помітили російський безпілотник. Сили ППО приземлили ворожий об'єкт. Внаслідок падіння БпЛА є пошкодження.

Про це повідомляє "Суспільне Чернівці".

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У Дністровському районі Чернівецької області уламки "шахеда" пошкодили три будинки, дві лінії електропередач, а також гараж. На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, у ніч проти 25 травня ворожий безпілотний літальний апарат був помічений у небі над Чернівецькою областю. Сили ППО регіону успішно відпрацювали по ворожому дрону.

Також ми писали, що уламки збитого російського безпілотника пошкодили кілька житлових будинків у Дністровському районі Чернівецької області. Також були уражені дві лінії електропередач.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що протягом ночі з 24 на 25 травня у небі над Україною було збито усі 36 російських безпілотників.