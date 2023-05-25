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Обстрел Черновицкой области: видео последствий

25 мая 2023 12:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрел Черновицкой области: видео последствий
Последствия падения БпЛА в Черновицкой области. Фото: "Суспільне Чернівці"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 25 мая, в небе над Черновицкой областью был замечен российский беспилотник. Силы ПВО приземлили вражеский объект. В результате падения БпЛА есть повреждения.

Об этом сообщает "Суспільне Чернівці".

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Последствия падения БпЛА

В Днестровском районе Черновицкой области остатки "шахеда" повредили три дома, две линии электропередачи, а также гараж. К счастью, люди не пострадали.

Напомним, в ночь на 25 мая вражеский беспилотный летательный аппарат был замечен в небе над Черновицкой областью. Силы ПВО региона успешно отработали по вражескому дрону.

Также мы писали, что обломки сбитого российского беспилотника повредили несколько жилых домов в Днестровском районе Черновицкой области. Также были поражены две линии электропередачи.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что в течение ночи с 24 на 25 мая в небе над Украиной были сбиты все 36 российских беспилотников.

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