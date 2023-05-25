У Чернівецькій ОВА розповіли про наслідки атаки безпілотника

Уламки російського дрона. Фото: Міноборони

Уламки збитого російського безпілотника пошкодили кілька житлових будинків у Дністровському районі Чернівецької області. Також були уражені дві лінії електропередач.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

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Збитий безпілотник

Руслан Запаранюк підтвердив факт збиття над територією Чернівецької області російського безпілотного літального апарату.

Це сталося у Дністровському районі близько 04:20.

Наслідки падіння дрона

Уламки дрона-камікадзе окупаційної армії упали на територію одного із населених пунктів району, пошкодивши три житлові будинки.

Також внаслідок падіння збитого безпілотника спровокували пожежу на території гаража.

Крім того, було пошкоджено дві лінії електропередач. Зараз без електропостачання залишаються 140 абонентів у Дністровському районі.

Нагадаємо, раніше Запаранюк повідомив про збитий на території Чернівецької області російський безпілотник.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що протягом ночі з 24 на 25 травня у небі над Україною було збито усі 36 російських безпілотників.