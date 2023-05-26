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Обстріл дамби на Донеччині: в ОВА повідомили про поточну ситуацію

26 травня 2023 13:31
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Обстріл дамби на Донеччині: в ОВА повідомили про поточну ситуацію
Російські війська обстріляли дамбу на Доннечині. Фото: Донецька ОВА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Російські окупаційні війська вчергове атакували Україну. Зокрема, Росія вдарила в греблю Карлівського водосховища. Як наслідок — під великою загрозою затоплення опинились 6 населених пунктів.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Зазначається, що під загрозою підтоплення опинились 981 людина. Евакуювали 26 осіб, у тому числі 8 дітей. На ранок ситуація стабілізувалася, рівень води спадає.

Атаки зазнало і цивільне населення

Також, повідомляє Кириленко, під час ворожих обстрілів у Красногорівці загинула одна людина. Також ворожої атаки зазнали Марʼїнка, Георгіївка, Курахове потрапило під вогонь двічі — пошкоджено щонайменше 2 приватні будинки та одну 2-поверхівку.

Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: Донецька ОВА

 

Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: Донецька ОВА

"На Горлівському напрямку у Костянтинівці пошкоджено 4 багатоповерхівки, у Плещіївці Іллінівської ТГ — приватний будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджено 5 приватних будинків. У Торецькій ТГ пошкоджено 3 будинки та будівлю підприємства у Нью-Йорку. На Лисичанському напрямку під вогнем — Сіверськ та Дронівка", — додав Кириленко.

Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, раніше ми писали, що голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що окупанти зруйнували греблю Карлівського водосховища. Декілька сіл опинилися під загрозою підтоплення.

Додамо, що на деокупованій території Донеччини прокурори документують злочини, вчинені російською армією. Правоохоронці виявили тіла загиблих місцевих та вщент зруйновані будинки у селі Богородичному.

Російські окупаційні війська завдали авіаудару по місту Торецьк. Пошкоджені школа, релігійна споруда і багатоповерхівки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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