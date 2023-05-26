Обстрел дамбы в Донецкой области: в ОВА сообщили о текущей ситуации

Российские войска обстреляли дамбу на Доннечине. Фото: Донецкая ОВА

Российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину. В частности, Россия ударила в дамбу Карловского водохранилища. Как следствие, под большой угрозой затопления оказались 6 населенных пунктов.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Обстрел дамбы

Отмечается, что под опасностью подтопления оказался 981 человек. Эвакуировали 26 человек, в том числе 8 детей. К утру ситуация стабилизировалась, уровень воды падает.

Атаки подверглось и гражданское население

Также, сообщает Кириленко, во время вражеских обстрелов в Красногоровке погиб один человек. Также вражеской атаки подверглись Марьинка, Георгиевка, Курахово попало под огонь дважды — повреждены по меньшей мере 2 частных дома и одна 2-этажка.

Последствия обстрелов Донбасса. Фото: Донецкая ОВА

Последствия обстрелов Донбасса. Фото: Донецкая ОВА

"На Горловском направлении в Константиновке повреждено 4 многоэтажки, в Плещеевке Ильиновской ТГ — частный дом. В Часовоярской ТГ повреждено 5 частных домов. В Торецкой ТГ повреждено 3 дома и здание предприятия в Нью-Йорке. На Лисичанском направлении под огнем — Северск и Дроновка", – добавил Кириленко.

Последствия обстрелов Донбасса. Фото: Донецкая ОВА

Напомним, ранее мы писали, что глава Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщил, что оккупанты разрушили дамбу Карловского водохранилища. Несколько деревень оказались под угрозой подтопления.

Добавим, что на деоккупированной территории Донбасса прокуроры документируют преступления, совершенные российской армией. Правоохранители обнаружили тела погибших местных и полностью разрушены дома в селе Богородичном.

Российские оккупационные войска нанесли авиаудар по городу Торецк. Повреждены школа, религиозная постройка и многоэтажки. К счастью, обошлось без пострадавших.