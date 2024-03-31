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Обстріл Харкова — в ОВА розповіли деталі прильоту

31 березня 2024 22:57
оновлено: 23:09
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Ілля Рябінін
редактор
Обстріл Харкова — в ОВА розповіли деталі прильоту
Олег Синєгубов. Джерело: пресслужба ХОДА
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Харківській ОВА повідомили перші подробиці авіаудару по місту. Російські керовані авіабомби влучили в цивільну інфраструктуру. 

Про це заявив голова ХОВА Олег Синєгубов

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За словами губернатора Харківщини, росіяни атакували цивільну інфраструктуру у Шевченківському районі міста. 

"Пошкоджені цивільні приміщення, автомобілі. Станом на зараз — без постраждалих. Огляд місця триває", — резюмує голова ХОВА.

Обстріл Харкова — в ОВА розповіли деталі прильоту
Джерело: Telegram

Також він додав, що існує ймовірність повторного запуску авіабомб.

Авіаудар по Харкову — що відомо

Нагадаємо, незадовго до цього тактична авіація Повітряно-космічних сил Росії здійснила запуск керованих авіабомб КАБ-1500, в результаті чого повітряну тривогу було оголошено для Харківської області.

У місті згодом пролунали потужні вибухи, про що проінформував мер міста Ігор Терехов

Водночас голова ХОДА підтверджував вибухи у місті, які пролунали й сьогодні вдень. 

Харків
вибух
Україна
Олег Синєгубов
війна в Україні
авіабомба

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