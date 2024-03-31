Обстріл Харкова — в ОВА розповіли деталі прильоту
В Харківській ОВА повідомили перші подробиці авіаудару по місту. Російські керовані авіабомби влучили в цивільну інфраструктуру.
Про це заявив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Синєгубов розповів перші деталі авіаудару по Харкову
За словами губернатора Харківщини, росіяни атакували цивільну інфраструктуру у Шевченківському районі міста.
"Пошкоджені цивільні приміщення, автомобілі. Станом на зараз — без постраждалих. Огляд місця триває", — резюмує голова ХОВА.
Також він додав, що існує ймовірність повторного запуску авіабомб.
Авіаудар по Харкову — що відомо
Нагадаємо, незадовго до цього тактична авіація Повітряно-космічних сил Росії здійснила запуск керованих авіабомб КАБ-1500, в результаті чого повітряну тривогу було оголошено для Харківської області.
У місті згодом пролунали потужні вибухи, про що проінформував мер міста Ігор Терехов.
Водночас голова ХОДА підтверджував вибухи у місті, які пролунали й сьогодні вдень.
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