Обстріл Харкова — в ОВА розповіли деталі прильоту

Олег Синєгубов. Джерело: пресслужба ХОДА

В Харківській ОВА повідомили перші подробиці авіаудару по місту. Російські керовані авіабомби влучили в цивільну інфраструктуру.

Про це заявив голова ХОВА Олег Синєгубов.

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За словами губернатора Харківщини, росіяни атакували цивільну інфраструктуру у Шевченківському районі міста.

"Пошкоджені цивільні приміщення, автомобілі. Станом на зараз — без постраждалих. Огляд місця триває", — резюмує голова ХОВА.

Джерело: Telegram

Також він додав, що існує ймовірність повторного запуску авіабомб.

Авіаудар по Харкову — що відомо

Нагадаємо, незадовго до цього тактична авіація Повітряно-космічних сил Росії здійснила запуск керованих авіабомб КАБ-1500, в результаті чого повітряну тривогу було оголошено для Харківської області.

У місті згодом пролунали потужні вибухи, про що проінформував мер міста Ігор Терехов.

Водночас голова ХОДА підтверджував вибухи у місті, які пролунали й сьогодні вдень.