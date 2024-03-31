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Обстрел Харькова — в ОВА рассказали детали прилета

31 марта 2024 22:57
обновлено: 23:09
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Обстрел Харькова — в ОВА рассказали детали прилета
Олег Синегубов. Источник: пресс-служба ХОГА
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харьковской ОВА сообщили первые подробности авиаудара по городу. Российские управляемые авиабомбы попали в гражданскую инфраструктуру.

Об этом заявил глава ХОВА Олег Синегубов.

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По словам губернатора Харьковской области, россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Шевченковском районе города.

"Повреждены гражданские помещения, автомобили. По состоянию на данный момент  без пострадавших. Осмотр места продолжается", — резюмирует председатель ХОВА.

Обстрел Харькова – в ОВА рассказали детали прилета
Источник: Telegram

Также он добавил, что существует вероятность повторного запуска авиабомб.

Авиаудар по Харькову — что известно

Напомним, незадолго до этого тактическая авиация Воздушно-космических сил России осуществила запуск управляемых авиабомб КАБ-1500, в результате чего воздушная тревога была объявлена для Харьковской области.

В городе впоследствии прогремели мощные взрывы, о чем проинформировал мэр города Игорь Терехов.

В то же время глава ХОГА подтверждал взрывы в городе, которые раздались и сегодня днем.

Харьков
взрыв
Украина
Олег Синегубов
война в Украине
авиабомба

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