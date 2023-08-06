Обстріл Хмельницької області вночі 6 серпня: гучні вибухи

Вибухи в нічному місті. Фото: google.com

Вночі, 6 серпня, з'явилася інформація про вибухи в Хмельницькій області. Регіон відбивається від БпЛА, там працює ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Хмельницькій області вночі 6 серпня

Оновлено 01:01. Прозвучали вибухи в Хмельницькій області. Попередньо працює ППО.

Оновлено 01:17. Повітряна тривога зберігається в більшості областей. Є загроза БпЛА та ракет.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Вінницькій області прозвучали вибухи вночі, 6 серпня. Попередньо працює ППО в регіоні. Також в більшості областей зберігається повітряна тривога.

Також ми писали, що вночі, 6 серпня, з'явилася інформація про запуск ракет із моря. В Одеській області оголосили про ракетну небезпеку. Також в більшості областей України триває повітряна тривога.

Додамо, що ввечері 5 серпня Росія вдалася до нової атаки по території України. Цього разу ворог запустив дрони-камікадзе Shahed.