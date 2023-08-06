Обстріл Хмельницької області вночі 6 серпня: гучні вибухи

Обстріл Хмельницької області: гучні вибухи в регіоні
Вночі, 6 серпня, з'явилася інформація про вибухи в Хмельницькій області. Регіон відбивається від БпЛА, там працює ППО.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Хмельницькій області вночі 6 серпня
Оновлено 01:01. Прозвучали вибухи в Хмельницькій області. Попередньо працює ППО.
Оновлено 01:17. Повітряна тривога зберігається в більшості областей. Є загроза БпЛА та ракет.
Нагадаємо, що в Вінницькій області прозвучали вибухи вночі, 6 серпня. Попередньо працює ППО в регіоні. Також в більшості областей зберігається повітряна тривога.
Також ми писали, що вночі, 6 серпня, з'явилася інформація про запуск ракет із моря. В Одеській області оголосили про ракетну небезпеку. Також в більшості областей України триває повітряна тривога.
Додамо, що ввечері 5 серпня Росія вдалася до нової атаки по території України. Цього разу ворог запустив дрони-камікадзе Shahed.