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Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

6 серпня 2023 00:50
оновлено: 01:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Вінницькій області вночі 6 серпня: подробиці атаки РФ
Дим після вибухів здіймається в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Вінницькій області прозвучали вибухи вночі, 6 серпня. Попередньо працює ППО в регіоні. Також в більшості областей зберігається повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Вінницькій області вночі 6 серпня

Оновлено 00:54. У Вінницькій області було чути вибухи. За попередньою інформацією працюють сили ППО.

Оновлено 01:10. Наразі триває повітряна тривога в більшості областей. Є загроза удару БпЛА та ракет.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вночі, 6 серпня, з'явилася інформація про запуск ракет із моря. В Одеській області оголосили про ракетну небезпеку. Також в більшості областей України триває повітряна тривога.

Також ми повідомляли, що ввечері 5 серпня Росія вдалася до нової атаки по території України. Цього разу ворог запустив дрони-камікадзе Shahed.

Додамо, що ввечері 5 серпня Росія атакувала Хмельницьку область. Пролунала серія вибухів в одній із громад. Там пошкодило дахи й вікна житлових будинків. 

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