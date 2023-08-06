Вибухи в Вінницькій області вночі 6 серпня: подробиці атаки РФ

Дим після вибухів здіймається в небо. Фото: google.com

У Вінницькій області прозвучали вибухи вночі, 6 серпня. Попередньо працює ППО в регіоні. Також в більшості областей зберігається повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Вибухи в Вінницькій області вночі 6 серпня

Оновлено 00:54. У Вінницькій області було чути вибухи. За попередньою інформацією працюють сили ППО.

Оновлено 01:10. Наразі триває повітряна тривога в більшості областей. Є загроза удару БпЛА та ракет.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вночі, 6 серпня, з'явилася інформація про запуск ракет із моря. В Одеській області оголосили про ракетну небезпеку. Також в більшості областей України триває повітряна тривога.

Також ми повідомляли, що ввечері 5 серпня Росія вдалася до нової атаки по території України. Цього разу ворог запустив дрони-камікадзе Shahed.

Додамо, що ввечері 5 серпня Росія атакувала Хмельницьку область. Пролунала серія вибухів в одній із громад. Там пошкодило дахи й вікна житлових будинків.