Вибухи в Вінницькій області вночі 6 серпня: подробиці атаки РФ

Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл
У Вінницькій області прозвучали вибухи вночі, 6 серпня. Попередньо працює ППО в регіоні. Також в більшості областей зберігається повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Вінницькій області вночі 6 серпня
Оновлено 00:54. У Вінницькій області було чути вибухи. За попередньою інформацією працюють сили ППО.
Оновлено 01:10. Наразі триває повітряна тривога в більшості областей. Є загроза удару БпЛА та ракет.
Нагадаємо, що вночі, 6 серпня, з'явилася інформація про запуск ракет із моря. В Одеській області оголосили про ракетну небезпеку. Також в більшості областей України триває повітряна тривога.
Також ми повідомляли, що ввечері 5 серпня Росія вдалася до нової атаки по території України. Цього разу ворог запустив дрони-камікадзе Shahed.
Додамо, що ввечері 5 серпня Росія атакувала Хмельницьку область. Пролунала серія вибухів в одній із громад. Там пошкодило дахи й вікна житлових будинків.