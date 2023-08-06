Обстрел Хмельницкой области ночью 6 августа: громкие взрывы

Обстрел Хмельницкой области: громкие взрывы в регионе
Ночью, 6 августа, появилась информация о взрывах в Хмельницкой области. Регион отбивается от БпЛА, там работает ПВО.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Хмельницкой области ночью 6 августа
Обновлено 01:01. Прогремели взрывы в Хмельницкой области. Предварительно работает ПВО.
Обновлено 01:17. Воздушная тревога сохраняется в большинстве областей. Есть угроза БпЛА и ракет.
Напомним, что в Винницкой области прогремели взрывы ночью, 6 августа. Предварительно работает ПВО в регионе. Также в большинстве областей сохраняется воздушная тревога.
Также мы писали, что ночью 6 августа появилась информация о запуске ракет с моря. В Одесской области объявили о ракетной опасности. Также в большинстве областей Украины идет воздушная тревога.
Добавим, что вечером 5 августа Россия прибегла к новой атаке по территории Украины. На этот раз враг запустил дроны-камикадзе Shahed.