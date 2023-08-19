Обстріл Хмельницької області: в ОВА показали наслідки

Наслідки обстрілу Хмельницької області. Фото: t.me/khmelnytskaODA

У Хмельницькій ОВА показали наслідки російської атаки на область сьогодні вночі, 19 серпня. Ворог пошкодив цивільні об'єкти.

Про це повідомляє Хмельницька ОВА.

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Наслідки обстрілу Хмельницької області

Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін розповів, що російські окупанти пошкодили сотні будинків, школи та комунальні заклади. За його словами, інформація постійно уточнюється.

"Зараз на місцях працюють комісії, створені в тергромадах, які обстежують і фіксують наслідки нічного ворожого нападу. Розгорнуті пункти видачі будівельних матеріалів, виділених з резервних фондів громад", — повідомив Тюрін.

Він наголосив, що наразі ведеться робота щодо отримання допомоги від міжнародних партнерів.

Внаслідок російського обстрілу Хмельницької області загиблих немає.

Наслідки обстрілу Хмельницької області. Фото: t.me/khmelnytskaODA

Тюрін на місці обстрілу. Фото: t.me/khmelnytskaODA

Тюрін на місці обстрілу. Фото: t.me/khmelnytskaODA

Наслідки обстрілу Хмельницької області. Фото: t.me/khmelnytskaODA

Тюрін на місці обстрілу. Фото: t.me/khmelnytskaODA

Наслідки обстрілу Хмельницької області. Фото: t.me/khmelnytskaODA

Тюрін на місці обстрілу. Фото: t.me/khmelnytskaODA

Допис Хмельницької ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 19 серпня, російські окупанти обстріляли Хмельницьку область. Внаслідок атаки постраждали люди та будинки.

Також ми писали, що російські загарбники атакували об'єкт інфраструктури в Житомирській області. Для цього противник використовував дрони-камікадзе.