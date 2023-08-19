У Хмельницькій ОВА розповіли про наслідки російського обстрілу
Сьогодні вночі, 19 серпня, російські окупанти обстріляли Хмельницьку область. Внаслідок атаки постраждали люди та будинки.
Про це розповів перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Наслідки нічної атаки
"В кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях", — розповів Тюрін.
За його словами, двох жінок було поранено уламками скла, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані..
Тюрін додав, що оперативні групи продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків російської атаки.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги на Хмельниччині вночі, 19 серпня, пролунали потужні вибухи.
Також ми писали, що сьогодні вночі, 19 серпня, російські окупанти атакували Україну з північного напрямку ударними безпілотниками Shahed-136/131. Протиповітряна оборона знищила майже всі ворожі цілі.