У Хмельницькій ОВА розповіли про наслідки російського обстрілу

Вибух вночі. Ілюстративне фото: google.com

Сьогодні вночі, 19 серпня, російські окупанти обстріляли Хмельницьку область. Внаслідок атаки постраждали люди та будинки.

Про це розповів перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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"В кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях", — розповів Тюрін.

За його словами, двох жінок було поранено уламками скла, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані..

Тюрін додав, що оперативні групи продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків російської атаки.

Допис Хмельницької ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час повітряної тривоги на Хмельниччині вночі, 19 серпня, пролунали потужні вибухи.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 19 серпня, російські окупанти атакували Україну з північного напрямку ударними безпілотниками Shahed-136/131. Протиповітряна оборона знищила майже всі ворожі цілі.