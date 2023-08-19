Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Хмельницькій ОВА розповіли про наслідки російського обстрілу arrow

У Хмельницькій ОВА розповіли про наслідки російського обстрілу

19 серпня 2023 08:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Хмельницькій ОВА розповіли про наслідки російського обстрілу
Вибух вночі. Ілюстративне фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 19 серпня, російські окупанти обстріляли Хмельницьку область. Внаслідок атаки постраждали люди та будинки.

Про це розповів перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Читайте також:

Наслідки нічної атаки

"В кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях", — розповів Тюрін.

За його словами, двох жінок було поранено уламками скла, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані..

Тюрін додав, що оперативні групи продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків російської атаки.

null
Допис Хмельницької ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час повітряної тривоги на Хмельниччині вночі, 19 серпня, пролунали потужні вибухи

Також ми писали, що сьогодні вночі, 19 серпня, російські окупанти атакували Україну з північного напрямку ударними безпілотниками Shahed-136/131. Протиповітряна оборона знищила майже всі ворожі цілі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз