Окупанти атакували об'єкт інфраструктури у Житомирській області
Сьогодні вночі, 19 серпня, російські загарбники атакували об'єкт інфраструктури в Житомирській області. Для цього противник використовував дрони-камікадзе.
Про це розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Обстріл Житомирської області
"Через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа, яка була локалізована фахівцями ДСНС", — повідомив Бунечко.
За його словами, жертв та постраждалих внаслідок російської атаки немає. Голова Житомирської ОВА додав, що інформація про масштаб пошкоджень уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 19 серпня, російські окупанти обстріляли Хмельницьку область. Внаслідок атаки постраждали люди та будинки.
Також ми писали, що сьогодні вночі, 19 серпня, російські окупанти атакували Україну з північного напрямку ударними безпілотниками Shahed-136/131. Протиповітряна оборона знищила майже всі ворожі цілі.