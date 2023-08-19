Окупанти атакували об'єкт інфраструктури у Житомирській області

Вибух вночі. Ілюстративне фото: google.com

Сьогодні вночі, 19 серпня, російські загарбники атакували об'єкт інфраструктури в Житомирській області. Для цього противник використовував дрони-камікадзе.

Про це розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

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"Через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа, яка була локалізована фахівцями ДСНС", — повідомив Бунечко.

За його словами, жертв та постраждалих внаслідок російської атаки немає. Голова Житомирської ОВА додав, що інформація про масштаб пошкоджень уточнюється.

Допис голови Житомирської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 19 серпня, російські окупанти обстріляли Хмельницьку область. Внаслідок атаки постраждали люди та будинки.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 19 серпня, російські окупанти атакували Україну з північного напрямку ударними безпілотниками Shahed-136/131. Протиповітряна оборона знищила майже всі ворожі цілі.