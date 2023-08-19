Удар по центру Чернігова: з'явились дані про загиблих та поранених

Чоловік поряд із загиблою людиною в Чернігові. Фото: t.me/Klymenko_MVS

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, скільки людей стали жертвами російської атаки в Чернігові. Станом на 13:00 відомо, що п'ять осіб загинуло.

Про це розповіли очільник МВС Ігор Клименко та виконувач обов‘язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако.

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"Суботній святковий ранок. Люди йшли з церкви з корзинками посвячених яблук…" — пише Клименко.

За словами очільника МВС, 42 людини постраждали внаслідок російського удару по Драмтеатру в Чернігові. Окупанти вбили п'ять осіб.

"Травмовано 37 людей, серед яких 11 дітей. Усім надається медична допомога", — додав Клименко.

Ломако розповів, що двоє людей у важкому стані. За його словами, на місці працюють всі екстрені служби. Людям надається вся необхідна допомога.

"Цей удар — це черговий військовий злочин окупантів проти цивільного населення", — наголосив Ломако.

Рятувальники на місці "прильоту". Фото: t.me/Klymenko_MVS

Допис Клименка. Фото: скриншот

Допис Ломако. Фото: скриншот

Нагадаємо, вранці 19 серпня у Чернігові пролунав потужний вибух. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський невдовзі показав місце "прильоту" в Чернігові.

Додамо, російські окупанти вдарили по центру Чернігова. Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".