Обстрел Хмельницкой области: в ОВА показали последствия
В Хмельницкой ОВА показали последствия российской атаки на область сегодня ночью, 19 августа. Враг повредил гражданские объекты.
Об этом сообщает Хмельницкая ОВА.
Последствия обстрела Хмельницкой области
Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин рассказал, что российские оккупанты повредили сотни домов, школы и коммунальные учреждения. По его словам, информация постоянно уточняется.
"Сейчас на местах работают комиссии, созданные в тергромадах, которые обследуют и фиксируют последствия ночного вражеского нападения. Развернуты пункты выдачи строительных материалов, выделенных из резервных фондов громад", — сообщил Тюрин.
Он подчеркнул, что сейчас ведется работа по получению помощи от международных партнеров.
В результате российского обстрела Хмельницкой области погибших нет.
Напомним, сегодня ночью, 19 августа, российские оккупанты обстреляли Хмельницкую область. В результате атаки пострадали люди и дома.
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