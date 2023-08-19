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Обстрел Хмельницкой области: в ОВА показали последствия

19 августа 2023 14:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрел Хмельницкой области: в ОВА показали последствия
Последствия обстрела Хмельницкой области. Фото: t.me/khmelnytskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Хмельницкой ОВА показали последствия российской атаки на область сегодня ночью, 19 августа. Враг повредил гражданские объекты.

Об этом сообщает Хмельницкая ОВА.

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Последствия обстрела Хмельницкой области

Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин рассказал, что российские оккупанты повредили сотни домов, школы и коммунальные учреждения. По его словам, информация постоянно уточняется.

"Сейчас на местах работают комиссии, созданные в тергромадах, которые обследуют и фиксируют последствия ночного вражеского нападения. Развернуты пункты выдачи строительных материалов, выделенных из резервных фондов громад", — сообщил Тюрин.

Он подчеркнул, что сейчас ведется работа по получению помощи от международных партнеров.

В результате российского обстрела Хмельницкой области погибших нет.

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Последствия обстрела Хмельницкой области. Фото: t.me/khmelnytskaODA
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Тюрин на месте обстрела. Фото: t.me/khmelnytskaODA
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Тюрин на месте обстрела. Фото: t.me/khmelnytskaODA
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Последствия обстрела Хмельницкой области. Фото: t.me/khmelnytskaODA
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Тюрин на месте обстрела. Фото: t.me/khmelnytskaODA
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Последствия обстрела Хмельницкой области. Фото: t.me/khmelnytskaODA
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Тюрин на месте обстрела. Фото: t.me/khmelnytskaODA
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Пост Хмельницкой ОВА. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью, 19 августа, российские оккупанты обстреляли Хмельницкую область. В результате атаки пострадали люди и дома.

Также мы писали, что российские захватчики атаковали объект инфраструктуры в Житомирской области. Для этого противник использовал дроны-камикадзе.

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